Familias por la Libertad sirias: Nos negamos a poner el destino de nuestros seres queridos en manos de hombres armados

Carta abierta a las negociaciones de Astana: Nos negamos a poner el destino de nuestros seres queridos en manos de hombres armados

Publicado originalmente en Medium: Astana Open Letter: We refuse to place the fate of our loved ones in the hands of armed men

A las delegaciones que asisten a las conversaciones de paz sirias en Astana: a los grupos de oposición armados sirios, al gobierno sirio y a los gobiernos ruso, turco e iraní:

Nos negamos a poner el destino de nuestros seres queridos en manos de hombres armados.

El destino de los más de 100.000 hijos y hijas arbitrariamente detenidos y desaparecidos de nuestro país no es un tema de discusión para sus conversaciones militares en Astana. No aceptamos intercambios de prisioneros entre las facciones militares como sustitutivo de una verdadera solución al horror de las detenciones masivas en Siria. No podemos describir el dolor que sentimos al separarnos de nuestros pacíficos hijos e hijas, maridos y esposas, hermanos y hermanas. Cada minuto de cada día nos preguntamos dónde están y cómo se encuentran.

Precisamente los detenidos por actividades pacíficas, los que nunca han cogido un arma, son los que sufrirán que su caso sea ignorado en Astana. ¿Quién estará allí para abogar por ellos cuando los militares comiencen a realizar intercambios de prisioneros para su propia gente? Nuestros civiles serán olvidados.

No hay mayor indicador de esto que el hecho de que las visas de las Familias por la Libertad para viajar a Astana para las conversaciones fueron denegadas. Queríamos estar allí porque planeamos estar en cualquier sitio donde se hable del destino de nuestros seres queridos. Por supuesto, casi todos los hombres en Siria que han disparado un arma ha asegurado su representación en las conversaciones de Astana. Las mujeres pacíficas que abogaban por sus pacíficos familiares se vieron obligadas a quedarse en casa.

Apoyamos los esfuerzos para detener las bombas y los combates, y buscar un alto el fuego en Astana. Pero por favor dejen el punto de los detenidos para el proceso de paz de Ginebra. No queremos que la cuestión de la detención sea "resuelta" a través de intercambios de prisioneros entre las partes militares.

Firmado,

Familias por la Libertad

إلى الوفود التي ستحضر محادثات السلام السورية في الأستانة: فصائل المعارضة المسلحة السورية والحكومة السورية والحكومات الروسية والتركية والإيرانية

نرفض وضع مصير أقاربنا في أيدي من يحملون السلاح.

إن مصير أكثر من مئة ألف من أبناء سوريا الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري ليس ملفا قابلا للنقاش أثناء المحادثات العسكرية في الأستانة. إننا نرفض طرح عملية تبادل الأسرى بين الأطراف العسكرية كبديل لإيجاد حل حقيقي لمسألة الاعتقال والإخفاء القسري في سوريا. لا يمكننا وصف الألم الذي يسببه بعدنا عن أبنائنا وبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا وإخوتنا وأخواتنا المعتقلين وعدم معرفتنا بمكان وجودهم ووضعهم.

في حال تم نقاش موضوع المعتقلين في الأستانة فإن هذا سينعكس سلبا على المعتقلين السلميين على وجه الخصوص. من سيكون هناك لتمثيل قضيتهم عندما تبدأ الأطراف العسكرية بالتفاوض حول أسراهم? ليس لدينا شك أنه سيتم نسيان المدنيين.

لعل أكبر مؤشر على هذا الموضوع هو رفض إعطاء "عائلات لأجل الحرية" تأشيرات سفر إلى الأستانة. أردنا الحضور لأننا نخطط للتواجد في كل مكان تتم فيه مناقشة مصير مفقودينا ومعتقلينا. وبينما يحظى كل رجل حمل السلاح في سوريا تقريبا بتمثيل في الأستانة, لم تتمكن مجموعة من النساء السلميات اللواتي يردن تمثيل أقاربهم السلميين من الحصول حتى على تأشيرة سفر.

إننا نؤيد الجهود الرامية إلى وقف القصف والاقتتال والسعي إلى وقف إطلاق النار في محادثات الأستانة. لكننا نرجو ترك ملفالمعتقلينمن هذه المحادثات ومناقشته في إطار محادثات جنيف. لا نريد أن يتم "حل" ملفالمعتقلينمن خلال عمليات تبادل الأسرى بين الأطراف العسكرية.

عائلات من أجل الحرية -

¿Quiénes son Familias por la Libertad?

Somos familias sirias que exigen libertad para todos los hijos e hijas del país. Estas demandas no son sólo para nuestras propias familias, sino para toda familia siria con un detenido. Nuestra posición es contra la desaparición forzada y la detención arbitraria del régimen sirio y de todas las partes en conflicto. Queremos movilizar al público para presionar a todas las partes para que cumplan con nuestras demandas. Continuaremos expandiendo nuestro esfuerzo colectivo para incluir el mayor número de familias, independientemente de sus afiliaciones.

Nuestras demandas

Nosotras, como familias, exigimos la liberación inmediata de nuestros familiares que han sido detenidos ilegalmente, y hasta entonces, pedimos lo siguiente:

Presionar al régimen sirio y a todas las partes en conflicto para que publiquen de inmediato una lista de nombres de todos los detenidos, junto con sus ubicaciones y status actuales, e inmediatamente detengan la tortura y los malos tratos. En el caso de la muerte de un detenido, deben presentar a las familias un certificado de defunción junto con un informe sobre las causas de muerte y la ubicación del entierro. Presionar al gobierno sirio para que permita que las organizaciones humanitarias internacionales entreguen inmediatamente alimentos y ayuda médica y otorgue a los grupos de derechos internacionales acceso a los centros de detención para vigilar de cerca las condiciones de vida y garantizar las instalaciones civiles de detención para alcanzar niveles de vida saludables Abolir los tribunales excepcionales, especialmente los tribunales de campo, de guerra y de lucha contra el terrorismo y garantizar juicios justos bajo la supervisión de las Naciones Unidas

من نحن؟

نحن عائلات سورية تطالب بالحرية لأبنائها

نحن نطالب باسم كل من له معتقل في سوريا وليست مطالبنا شخصية

موقفنا ضد الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي الذي يرتكب من النظام السوري وكل أطراف النزاع

نريد التأثير على الرأي العام لنتمكن من الضغط على جميع الأطراف لتحقيق مطالبنا

لانريد أن تكتفي الحملة بالأشخاص الحاليين وانما نريد ان نستمر بالعمل ليكون جهدا تراكميا يشمل اكبر عدد من العائلات بغض النظر عن انتماءاتهم

مطالبنا

نطالب كعائلات بالإفراج الفوري عن أهالينا الذين تم اعتقالهم دون أن يرتكبوا أي جرم يستحقون السجن بسببه, وحتى يتم ذلك نطالب

بمايلي:

الضغط على النظام السوري وكافة أطراف النزاع للكشف الفوري عن جميع الأسماء المحتجزة لديهم وعن أماكن تواجدهم ومصائرهم, بالإضافة إلى ووقف التعذيب وسوء المعاملة عنهم, وفي حال الوفاة تسليم شهادات وفاة تتضمن أسباب الوفاة والكشف عن اماكن دفنهم السماح للمنظمات الإنسانية الدولية بإدخال المساعدات العاجلة من دواء وغذاء إلى مراكز الاحتجاز والمنظمات الحقوقية الدولية بالدخول الى مراكز الاحتجاز للاطلاع على أوضاعهم عن كثب وذلك في سبيل تأمين أماكن احتجاز مدينة تتوافر فيها الشروط المعيشية الصحية إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية وفي مقدمتها المحاكم الميدانية ومحكمة الإرهاب والمحاكم الحربية وإلغاء كافة مفاعيلها وضمان محاكمة عادلة لهم في محاكم وطنية بإشراف الأمم المتحدة

Familias por la Libertad somos familias sirias que exigen libertad para todos los detenidos arbitrariamente y desaparecidos por la fuerza. .نحن عائلات سورية تطالب بالحرية لأبنائه